На Балтике начались учения НАТО

Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Учения Northern Coasts будут проходить в районе Датских проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря. В них принимают участие около 3 тыс. военных и 40 кораблей из 18 государств НАТО", - сообщила пресс-служба альянса.

Учения проводятся ежегодно, в этом году они проходят в 13-й раз.