На Бали введен максимальный уровень опасности в связи с извержением вулкана

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Власти Индонезии в понедельник повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от активизировавшегося вулкана Агунг, расположенного на острове Бали.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в связи с этим к вулкану запрещено подходить на расстояние ближе 8 км, а в некоторых местах эта зона расширена до 10 км. Отмечается, что до настоящего времени столбы пепла поднимались на высоту от 2 до 3,4 км. Кроме того, по данным агентства, текущая активность свидетельствует о высокой вероятности мощного извержения.

Из-за угрозы стихийного бедствия ряд авиакомпаний прекратили полеты на Бали, что в воскресенье привело к отмене десятков рейсов.