На Бали второе за неделю извержение вулкана привело к отмене рейсов

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Индонезии на острове Бали второе за неделю извержение вулкана Агунг привело к отмене рейсов в международном аэропорту.

Как передает Report со ссылкой на «Синьхуа», в агентстве по преодолению последствий стихийных бедствий заявили, что в общей сложности в международном аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.

«Отмена рейсов — это решение авиакомпаний», — пояснил представитель агентства.