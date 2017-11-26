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    На Бали второе за неделю извержение вулкана привело к отмене рейсов

    Отмена рейсов — это решение авиакомпаний

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Индонезии на острове Бали второе за неделю извержение вулкана Агунг привело к отмене рейсов в международном аэропорту.

    Как передает Report со ссылкой на «Синьхуа», в агентстве по преодолению последствий стихийных бедствий заявили, что в общей сложности в международном аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.

    «Отмена рейсов — это решение авиакомпаний», — пояснил представитель агентства.

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