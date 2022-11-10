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На Бали не хватает бронированных лимузинов для участников саммита G20

На Бали не хватает бронированных лимузинов для участников саммита G20 Главам государств, которые прибудут на саммит G20 в Индонезии, порекомендовали привозить на Бали свои бронированные автомобили из-за ограниченного количества таких машин.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 13:32
На Бали не хватает бронированных лимузинов для участников саммита G20

Главам государств, которые прибудут на саммит G20 в Индонезии, порекомендовали привозить на Бали свои бронированные автомобили из-за ограниченного количества таких машин.

Как передает Report, об этом сообщает Tempo co слов пресс-секретаря аппарата президента Индонезии Сетьи Утамы.

По его данным, Индонезия в качестве принимающей стороны должна была подготовить бронированные автомобили для участников саммита, однако количество таких машин оказалось ограниченным.

"Есть также те, кто просит бронированные или пуленепробиваемые автомобили. Мы рекомендуем им привезти их с собой. Или мы предоставляем, но очень ограниченное количество. Так что мы дадим их тем, кто просил первым. Таких обращений много", - пишет издание.

В частности, по данным издания, в Индонезию привезут бронированный Cadillac One президента США Джо Байдена.

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Версия на английском языке Bali short of armored limousines to carry G20 summit participants

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