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На Бали из-за засухи объявили чрезвычайную ситуацию

На Бали из-за засухи объявили чрезвычайную ситуацию Власти индонезийского острова Бали ввели чрезвычайную ситуацию на 14 дней в связи с засухой.
Другие страны
20 октября 2023 г. 04:51
На Бали из-за засухи объявили чрезвычайную ситуацию

Власти индонезийского острова Бали ввели чрезвычайную ситуацию на 14 дней в связи с засухой.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Straits Times.

"Мы решили установить статус готовности к чрезвычайным ситуациям на 14 дней вперед, начиная с сегодняшнего дня", - приводит издание слова исполняющего обязанности губернатора Бали Санга Маде Махендры. Он также добавил, что экстремальные погодные условия на Бали с июля по октябрь привели к тому, что 113 деревень пострадали от нехватки воды, а также стали причиной пожаров в 10 районах, включая столицу провинции Денпасар.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что для тушения пожаров в стране будут задействованы армия и полиция.

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