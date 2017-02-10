На Бали из-за схода оползней погибли более десяти человек

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате схода нескольких оползней на индонезийском острове Бали. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили в национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Оползни, вызванные ливневыми дождями, сошли этой ночью на три деревни, расположенные в центральной части острова. Среди погибших есть трое детей.

По данным экстренной службы, пять человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Жители деревень были эвакуированы.