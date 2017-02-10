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    На Бали из-за схода оползней погибли более десяти человек

    Жители деревень были эвакуированы

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/  По меньшей мере 12 человек погибли в результате схода нескольких оползней на индонезийском острове Бали. Как сообщает Report со ссылкой на AFP,  об этом заявили в национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

    Оползни, вызванные ливневыми дождями, сошли этой ночью  на три деревни, расположенные в центральной части острова. Среди погибших есть трое детей.

    По данным экстренной службы, пять человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Жители деревень были эвакуированы.

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