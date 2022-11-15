На Бали арестовали женщину, которая хотела помешать кортежу Байдена

В Индонезии арестовали женщину из провинции Западная Ява за то, что она планировала провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена.

В Индонезии арестовали женщину из провинции Западная Ява за то, что она планировала провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила местная полиция.

Женщина начинала одиночный пикет, развернув плакат с надписью "Остановите войну. Права человека. Мир", когда по улице проехал кортеж американского лидера. Полиция сразу пресекла ее действия.

Согласно результатам предварительного расследования, женщина приехала на Бали на отдых со своими друзьями 11 ноября. Затем она смогла проникнуть в строго охраняемую зону. В полиции полагают, что задержанная могла узнать график Джо Байдена через прямую трансляцию саммита G20 на YouTube.