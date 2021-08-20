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На Багамах пройдут внеочередные парламентские выборы

На Багамах пройдут внеочередные парламентские выборы Власти Содружества Багамских Островов приняли решение распустить парламент, выборы в Палату собрания (нижняя палата) запланированы на 16 сентября.
Другие страны
20 августа 2021 г. 02:49
На Багамах пройдут внеочередные парламентские выборы

Власти Содружества Багамских Островов приняли решение распустить парламент, выборы в Палату собрания (нижняя палата) запланированы на 16 сентября.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте правительства островного государства.

"Премьер-министр Хьюберт Миннис объявил, что запросил генерал-губернатора издать приказ о проведении внеочередных выборов, которые состоятся 16 сентября 2021 года", - говорится в сообщении. Премьер-министр подчеркнул, что следующему правительству предстоит принять ключевые решения в области общественного здравоохранения после пандемии и добиться продолжения экономического роста.

В соответствии с конституцией Багам, очередные выборы должны были пройти не раньше мая 2022 года - через пять лет после того, как партия "Свободное национальное движение" Минниса победила Прогрессивную либеральную партию, получив 35 из 39 мест в нижней палате парламента.

Содружество Багамских Островов - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Согласно конституции Багам 1973 года, законодательная власть в стране принадлежит парламенту, состоящему из Палаты собрания (нижняя палата) и Сената (верхняя).

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