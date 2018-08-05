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    На автомобиль посла США в Бангладеш напали в Дакке

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Дакке на автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникэт, 4 августа напала группа вооружённых людей. 

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Бангладеш.

    Как уточняется, некоторые из нападавших были на мотоциклах.

    «Посол, её водители и сотрудники службы охраны не пострадали, однако два автомобиля охраны были повреждены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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