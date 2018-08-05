На автомобиль посла США в Бангладеш напали в Дакке

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Дакке на автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникэт, 4 августа напала группа вооружённых людей.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Бангладеш.

Как уточняется, некоторые из нападавших были на мотоциклах.

«Посол, её водители и сотрудники службы охраны не пострадали, однако два автомобиля охраны были повреждены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.