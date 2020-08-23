Сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном.

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном.

Как передает Report, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.

Старшая сестра президента Мэриэнн Трамп-Бэрри имеет степень доктора юриспруденции, занимала должность федерального судьи.

"Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери!", - говорила в 2018 году сестра Трампа в связи с проводимой властями политикой разделения семей на границе с Мексикой. Отрывки из записи разговора Мэриэнн и племянницы публикует Washington Post.

Мэриэнн сетовала также, что "Трамп вообще ничего не читает", говоря о докладах различных ведомств, которые попадают на стол к президенту.

Кроме того, как пишет газета, сестра называла его человеком без принципов и "фальшивым". "Дональд жесток", - говорила она.

Книга "Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" поступила в продажу 14 июля. Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях о том, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.