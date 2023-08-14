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На авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23

На авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23 Истребитель МиГ-23, совершавший маневры на авиашоу в американском штате Мичиган, потерпел крушение, пилот и пассажир успели катапультироваться.
Другие страны
14 августа 2023 г. 05:06
На авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23

Истребитель МиГ-23, совершавший маневры на авиашоу в американском штате Мичиган, потерпел крушение, пилот и пассажир успели катапультироваться.

Как передает Report, об этом сообщает Детройтский столичный аэропорт.

Согласно заявлению, выступавший на шоу Thunder Over Michigan истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. При этом пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться до крушения. На парковке при этом также никого не было. Таким образом, в результате произошедшего инцидента никто не пострадал.

Однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности".

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