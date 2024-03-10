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На авианосце HMS Queen Elizabeth в Шотландии произошел пожар

На авианосце HMS Queen Elizabeth в Шотландии произошел пожар Небольшой пожар произошел на авианосце HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гленмаллен в Шотландии.
Другие страны
10 марта 2024 г. 10:23
На авианосце HMS Queen Elizabeth в Шотландии произошел пожар

Небольшой пожар произошел на авианосце HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гленмаллен в Шотландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил специализированный портал UK Defence Journal со ссылкой на источники.

"Погибших нет, на корабле произошел небольшой пожар, но все обошлось", - указал неназванный собеседник портала, находившийся на авианосце. В свою очередь представитель ВМС Британии добавил, что "незначительный изолированный пожар на корабле HMS Queen Elizabeth был быстро взят под контроль и потушен".

По данным газеты The Daily Mail, пожар начался 9 марта в 23:50 по местному времени. Издание отмечает, что корабль зашел в Гленмаллен, чтобы выгрузить боеприпасы перед тем, как отправиться на ремонт в порт Росайт.

Авианосец HMS Queen Elizabeth, введенный в состав британского флота в 2017 году, в 2021 году совершил поход в Индо-Тихоокеанский регион во главе группы кораблей британских ВМС, что должно было служить иллюстрацией новой внешнеполитической стратегии Лондона, в которой региону уделяется повышенное внимание.

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