На авиабазу в Болгарии прибыли четыре истребителя США

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Четыре американских истребителя F-15 прибыли на болгарскую авиабазу для участия в совместном патрулировании воздушного пространства страны. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте министерства обороны Болгарии.

"Четыре самолета F-15 из состава 194-й эскадрильи Национальной гвардии США были передислоцированы 1 сентября на авиабазу "Граф-Игнатьево", они совместно с болгарскими истребителями МиГ-29 будут участвовать в выполнении задач по усилению охраны воздушного пространства нашей страны в период с 9 по 16 сентября", — говорится в заявлении болгарского оборонного ведомства.

Власти страны 24 августа приняли решение о краткосрочном патрулировании воздушного пространства Болгарии совместно с авиацией США. В заявлении подчеркивается, что при выполнении заданий болгарские истребители будут использоваться в приоритетном порядке.