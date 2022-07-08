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На авиабазу Эмари в Эстонии прибыли американские бомбардировщики F-35

На авиабазу Эмари в Эстонии прибыли американские бомбардировщики F-35 Американские истребители F-35 переброшены на авиабазу Эмари под Таллином.
Другие страны
8 июля 2022 г. 22:25
На авиабазу Эмари в Эстонии прибыли американские бомбардировщики F-35

Американские истребители F-35 переброшены на авиабазу Эмари под Таллином.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

Уточняется, что сейчас там дислоцируются французские самолеты Mirage-2000 и бельгийские F-16. Американские истребители прибыли на авиабазу, чтобы "усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии".

У стран Балтии нет самолетов, пригодных для патрулирования воздушного пространства. Поэтому с 2004 года, когда страны Балтии вступили в НАТО, охраной воздушного пространства по очереди занимаются самолеты стран альянса.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın "F-35" təyyarələri Estoniyaya çatıb

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