На авиабазу Эмари в Эстонии прибыли американские бомбардировщики F-35

Американские истребители F-35 переброшены на авиабазу Эмари под Таллином.

Американские истребители F-35 переброшены на авиабазу Эмари под Таллином.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

Уточняется, что сейчас там дислоцируются французские самолеты Mirage-2000 и бельгийские F-16. Американские истребители прибыли на авиабазу, чтобы "усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии".

У стран Балтии нет самолетов, пригодных для патрулирования воздушного пространства. Поэтому с 2004 года, когда страны Балтии вступили в НАТО, охраной воздушного пространства по очереди занимаются самолеты стран альянса.