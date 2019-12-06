На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, четверо погибших - ОБНОВЛЕНО - 2

В результате стрельбы на базе ВМС США во Флориде погибли четыре человека, включая нападавшего.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил шериф округа Эскамбия Дэвид Морган.

По словам Моргана, в больницы доставили восемь человек, один из которых позже скончался.

Среди пострадавших двое полицейских, один ранен в руку, другой - в колено.

*** 18:58

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек.

Как передает Report, об этом собщается в Twitter ВМС США.

"Подтверждена смерть второй жертвы", - сообщили в ВМС.

Как сообщает телеканал MSNBC, в результате стрельбы пострадали 11 человек.

*** 18:41

Неизвестный открыл в пятницу стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом опубликована на официальной странице авиабазы в Facebook.

"Оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе", - говорится в публикации. Шериф округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза, подтвердил информацию о стрельбе.

Позднее Associated Press со ссылкой на заявление представителя шерифа округа Эскамбиа сообщило о ликвидации стрелка. По данным агентства, при стрельбе пострадали 10 человек, они госпитализированы.