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    На авиабазе в Сирии началась погрузка имущества для отправки в Россию

    Личный состав российской военной группировки в Сирии начал подготовку к передислокации

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Личный состав российской военной группировки в Сирии начал подготовку к передислокации на аэродромы базирования в России, оборудование и материально-технические средства загружаются в самолеты военно-транспортной авиации. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

    Согласно сообщению, персонал российской  авиабазы в Хмеймиме в Сирии начал погрузку оборудования и имущества на военно-транспортные самолеты и подготовку к перелету российских самолетов на аэродромы в России.

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