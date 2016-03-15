На авиабазе в Сирии началась погрузка имущества для отправки в Россию

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Личный состав российской военной группировки в Сирии начал подготовку к передислокации на аэродромы базирования в России, оборудование и материально-технические средства загружаются в самолеты военно-транспортной авиации. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Согласно сообщению, персонал российской авиабазы в Хмеймиме в Сирии начал погрузку оборудования и имущества на военно-транспортные самолеты и подготовку к перелету российских самолетов на аэродромы в России.