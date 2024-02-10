На атлантическом побережье Франции объявили погодную опасность

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс прогнозирует мощные волны во время приливов вдоль французского побережья Атлантики и на подступах к Ла-Маншу.

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс прогнозирует мощные волны во время приливов вдоль французского побережья Атлантики и на подступах к Ла-Маншу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В 11 департаментах объявлена "оранжевая тревога" из-за угрозы "затопления волнами" с субботы на воскресенье.

Речь идет о департаментах Атлантические Пиренеи, Ланды, Жиронда, Приморская Шаранта, Вандея, Атлантическая Луара, Морбиан, Финистер, Кот-д'Армор, Иль и Вилен и Манш.

Это небезопасное океанское волнение спровоцировано наблюдавшимся в субботу на юге Ирландии штормом "Карлотта", который переместился к юго-западу Англии. К утру воскресенья высокие волны ожидаются в ряде мест на атлантическом побережье Франции.