На атакованном в Оманском заливе судне было 12 граждан России

12 моряков из России находилось на борту одного из танкеров, атакованных в Оманском заливе, все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"12 человек (россиян - ред.), все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал. Они из южных регионов - Новороссийск, Краснодар, Туапсе", - сообщили в пресс-службе Российского профсоюза моряков, не уточнив, на борту какого из судов находились моряки.

В профсоюзе отметили, что все моряки находятся под защитой коллективного договора, и Российский профессиональный союз моряков следит за их судьбой.

"Коллективный договор - это договор, где оговорены социальные гарантии, например, если их нужно репатриировать на Родину, купить им билеты, разместить в гостинице. Они не работают сейчас на судне, а находятся в гостинице, но все равно получат свою зарплату, и все расходы и компенсации, все эти расходы несет судовладелец", - добавили в пресс-службе.