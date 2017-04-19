На армейский лагерь в Мали напали боевики

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Боевики напали на армейский лагерь в районе города Гурма-Рарус в центральной части Мали, в результате погибли пять военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, прибывшим на место французским военным, которые находятся в регионе в рамках миссии по борьбе с терроризмом, удалось нейтрализовать по меньшей мере 10 боевиков. Миротворческая миссия ООН в Мали осудила атаку, назвав ее "террористической", и заявила, что направила вертолет для госпитализации раненых солдат.