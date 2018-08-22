На архипелаге Вануату произошло землетрясение

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Республике Вануату на архипелаге Новые Гебриды в Тихом океане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Очаг землетрясения находится на глубине десять километров на окраине вулканического острова Амбрим, на котором живут около 7 тысяч человек.

Угроза цунами не объявлялась.