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На антиправительственный митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек

На антиправительственный митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч.
Другие страны
15 июня 2025 г. 11:06

Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщила мэр города Карен Басс в соцсети Х.

"Тридцать тысяч человек вышли сегодня по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест - это мощно", - написала Басс.

Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всей стране в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа.

Отметим, что протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

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