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На американской базе в Японии число заразившихся COVID-19 выросло до 207

На американской базе в Японии число заразившихся COVID-19 выросло до 207 Число заражений коронавирусом на базе ВМС США "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава выросло до 207 человек.
Другие страны
21 декабря 2021 г. 14:22
На американской базе в Японии число заразившихся COVID-19 выросло до 207

Число заражений коронавирусом на базе ВМС США "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава выросло до 207 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за последние сутки на базе подтвердили 21 новый случай инфицирования.

До этого стало известно, что, по меньшей мере, у 4 человек подтверждено наличие штамма коронавируса "омикрон".

В связи с распространением коронавируса внутри базы администрация префектуры Окинава обратилась к командованию американского контингента о введении запрета гражданским лицам и военнослужащим покидать территорию базы.

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