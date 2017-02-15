На американский штат обрушилась серия торнадо, есть пострадавшие

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Серия из шести торнадо обрушилась на прибрежную область к юго-западу от крупнейшего города штата Техас Хьюстона. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, в результате непогоды пострадали не менее семи человек.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Также сообщается о разрушении нескольких домов.

Метеослужба объявила предупреждения о торнадо во многих округах штата. Спецслужбы работают над восстановлением электроэнергии в некоторых округах, сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) предлагают помощь пострадавшим.