 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На американский штат обрушилась серия торнадо, есть пострадавшие

    Были разрушены несколько домов

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Серия из шести торнадо обрушилась на прибрежную область к юго-западу от крупнейшего города штата Техас Хьюстона. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, в результате непогоды пострадали не менее семи человек.

    Все пострадавшие были госпитализированы.

    Также сообщается о разрушении нескольких  домов. 

    Метеослужба объявила предупреждения о торнадо во многих округах штата. Спецслужбы работают над восстановлением электроэнергии в некоторых округах, сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) предлагают помощь пострадавшим.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi