Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп после землетрясения на Аляске утвердил в штате федеральный режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Действия президента уполномочивают министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию помощи", — уточнили в администрации Трампа.

***00:15

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения магнитудой 7,2.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter губернатор штата Билл Уокер.

"После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", — написал губернатор.

Инфраструктура крупнейшего города Аляски Анкориджа повреждена, сообщила местная полиция.

"Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие", — говорится в объявлении полиции.

***22:03

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Аляски в 27 километрах северо-западнее Анкориджа.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным службы, в прибрежных районах полуострова Кенай и Залива Кука объявлено предупреждение о цунами.

Местных жителей призвали эвакуироваться и занять позиции на возвышенностях, чтобы избежать последствий возможного цунами.

Footage from Snapchat maps on the earthquake in Anchorage. pic.twitter.com/5TPoHfpT7N