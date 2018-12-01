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    Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп после землетрясения на Аляске утвердил в штате федеральный режим чрезвычайной ситуации.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Белого дома.

    "Действия президента уполномочивают министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию помощи", — уточнили в администрации Трампа.

    ***00:15

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения магнитудой 7,2.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter губернатор штата Билл Уокер.

    "После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", — написал губернатор.

    Инфраструктура крупнейшего города Аляски Анкориджа повреждена, сообщила местная полиция.

    "Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие", — говорится в объявлении полиции.

    ***22:03

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Аляски в 27 километрах северо-западнее Анкориджа.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    По данным службы, в прибрежных районах полуострова Кенай и Залива Кука объявлено предупреждение о цунами.

    Местных жителей призвали эвакуироваться и занять позиции на возвышенностях, чтобы избежать последствий возможного цунами.

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