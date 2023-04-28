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На Аляске два вертолета ВВС США потерпели крушение

На Аляске два вертолета ВВС США потерпели крушение Два американских военных вертолета потерпели крушение в штате Аляска.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 06:23
На Аляске два вертолета ВВС США потерпели крушение

Два американских военных вертолета потерпели крушение в штате Аляска.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя объединенной базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон.

По его данным, два вертолета AH-64 Apache потерпели крушение при возвращении с тренировочного вылета в районе населенного пункта Хили. На борту каждой машины находились два человека, их состояние не известно. AP уточняет, что вертолеты находились на базе ВВС США Форт-Уэйнрайт.

Ведется расследование обстоятельств инцидента. На месте работают спасатели.

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Версия на азербайджанском языке Alyaskada iki hərbi helikopter qəzaya uğrayıb

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