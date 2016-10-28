На Алеутских островах США зафиксировано землетрясение

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Подземный толчок магнитудой 5,7 зарегистрирован в акватории Берингова моря в районе острова Унимак (Алеутские острова, Аляска, США).

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 21:53 в четверг землетрясения имел координаты 55.03 градуса северной широты и -164.31 градуса западной долготы и находился в 60 км северо-западнее поселка Фолс-Пасс на востоке острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".