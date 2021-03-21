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На акции в Лондоне задержали 33 человек

На акции в Лондоне задержали 33 человек На акции протеста в столице Великобритании Лондоне задержали 33 человек, по данным полиции
Другие страны
21 марта 2021 г. 00:16
На акции в Лондоне задержали 33 человек

На акции протеста в столице Великобритании Лондоне задержали 33 человек, по данным полиции.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежные СМИ.

"К 18:45 (22:45 по бакинскому времени) 33 человека задержаны полицейскими, охранявшими митинги в центре Лондона. Большинство задержаний было совершено за нарушение правил COVID-19", - отметили стражи порядка.

20 марта в центре Лондона прошли протесты против ограничений из-за короновируса, а также в связи с убийством 33-летней Сары Эверард.

Участники акции, собравшись в Гайд-парке, прошли маршем по центральным улицам города, после чего вышли к правительственным зданиям на улице Уайтхолл и к британскому парламенту.

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Версия на азербайджанском языке Londonda keçirilən etiraz aksiyasında 33 nəfər saxlanılıb

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