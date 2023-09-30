На акции сожжения Корана в Швеции задержали двух человек

Полиция задержала двух человек во время акции на площади Лоренсборгсторгет в городе Мальмё с сожжением копии священной для мусульман книги - Корана, которую организовал иммигрант иракского происхождения Салван Момика.

Полиция задержала двух человек во время акции на площади Лоренсборгсторгет в городе Мальмё с сожжением копии священной для мусульман книги - Корана, которую организовал иммигрант иракского происхождения Салван Момика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал SVT.

Отведенный для демонстрации участок площади был оцеплен, но некоторые собравшиеся попытались пройти через заграждения, и поэтому полиции пришлось вмешаться.

Неделю назад правоохранители отказали Момике в проведении такой же акции в районе Русенгорд, так как "пришли к выводу, что не могут гарантировать общественный порядок и безопасность". Там проживает много мигрантов, в том числе из мусульманских стран.

3 сентября, когда Момика сжег Коран в Мальмё, в Русенгорде произошли беспорядки. Их участники поджигали машины, несколько человек забросали полицейских камнями.