На акции протеста во Франции вышли 121 тысяч человек

По меньшей мере 121 тыс человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу.

По меньшей мере 121 тыс человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, в Париже манифестации собрали 19 тыс участников. Стражи порядка задержали 76 человек, из них 70 - в столице. Травмы в ходе протестов получили три полицейских.

Ранее сообщалось, что на одной из четырех демонстраций в Париже полицейским пришлось применить слезоточивый газ в ответ на провокации протестующих. Радикально настроенные участники забросали стражей порядка петардами, камнями и другими предметами.