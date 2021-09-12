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На акции протеста во Франции вышли 121 тысяч человек

На акции протеста во Франции вышли 121 тысяч человек По меньшей мере 121 тыс человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 00:04
На акции протеста во Франции вышли 121 тысяч человек

По меньшей мере 121 тыс человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, в Париже манифестации собрали 19 тыс участников. Стражи порядка задержали 76 человек, из них 70 - в столице. Травмы в ходе протестов получили три полицейских.

Ранее сообщалось, что на одной из четырех демонстраций в Париже полицейским пришлось применить слезоточивый газ в ответ на провокации протестующих. Радикально настроенные участники забросали стражей порядка петардами, камнями и другими предметами.

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Версия на азербайджанском языке Fransada etiraz aksiyalarında 3 polis xəsarət alıb, 76 nəfər saxlanılıb

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