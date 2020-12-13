На акции протеста в США произошла перестрелка

На протестной акции в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, произошла перестрелка.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, 12 декабря там происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа.

По данным телеканала NBC, после стрельбы был задержан подозреваемый. Известно также, что пострадали двое сторонников Трампа.

Потасовки возникали между сторонниками Трампа и группами протестующих движения BLM.

Обе группы были хорошо вооружены и готовы к столкновениям. В течение всего дня в Олимпии возникали стычки, правда, в основном не самые серьезные.

Сторонники Трампа поддерживают борьбу своего кандидата за переизбрание, они считают, что "выборы были украдены" Джо Байденом.