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На акции протеста в США произошла перестрелка

На акции протеста в США произошла перестрелка На протестной акции в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, произошла перестрелка
Другие страны
13 декабря 2020 г. 09:31
На акции протеста в США произошла перестрелка

На протестной акции в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, произошла перестрелка.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, 12 декабря там происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа.

По данным телеканала NBC, после стрельбы был задержан подозреваемый. Известно также, что пострадали двое сторонников Трампа.

Потасовки возникали между сторонниками Трампа и группами протестующих движения BLM.

Обе группы были хорошо вооружены и готовы к столкновениям. В течение всего дня в Олимпии возникали стычки, правда, в основном не самые серьезные.

Сторонники Трампа поддерживают борьбу своего кандидата за переизбрание, они считают, что "выборы были украдены" Джо Байденом.

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