На акции протеста в Нью-Йорке полиция задержала более 80 человек

Полиция Нью-Йорка задержала более 80 человек во время крупной акции протеста против депортационных рейдов, проводимых Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Полиция Нью-Йорка задержала более 80 человек во время крупной акции протеста против депортационных рейдов, проводимых Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Как передает Report, об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в полиции.

"Более 80 человек были арестованы во время масштабной акции против ICE, прошедшей во вторник в Нижнем Манхэттене. Протестующие с плакатами и криками заполонили улицы, вступали в стычки с полицией и бросали в офицеров различные предметы", - сообщили источники.

Протесты в Нью-Йорке идут параллельно с более масштабными акциями в Лос-Анджелесе, где они ранее переросли в беспорядки.