На акции протеста в Кливленде начались задержания

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Полиция американского города Кливленд задержала более десятка человек, участвовавших в акции протеста против оправдания местного полицейского по делу об убийстве двух афроамериканцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, более десяти человек задержали в сквере после того, как они отказались выполнить требования полиции и разойтись по домам.

Кроме того, ранее в полиции сообщили о задержании еще трех участников протестов, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки. Помимо них есть и другие задержанные, но их точное число неизвестно.

Протесты в Кливленде связаны с решением местного суда, оправдавшего белого полицейского по делу об убийстве двух афроамериканцев. По словам судьи, в материалах дела не оказалось достаточно веских доказательств вины подсудимого.