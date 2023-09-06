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На афгано-пакистанской границе у КПП "Торхам" начались столкновения

На афгано-пакистанской границе у КПП "Торхам" начались столкновения Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе в районе КПП "Торхам", в районе слышна стрельба.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 13:08
На афгано-пакистанской границе у КПП Торхам начались столкновения

Столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана начались на границе в районе КПП "Торхам", в районе слышна стрельба.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в результате инцидента в данном районе заблокированы тысячи гражданских лиц, мирные жители по обе стороны границы покидают свои дома.

КПП "Торхам" является одним из трех ключевых торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном. Пакистан также использует этот пункт для отправки своих коммерческих товаров в Центральную Азию.

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