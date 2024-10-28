На АЭС "Фукусима-1" возобновили операцию по извлечению расплавившегося топлива

Специалисты японской компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) возобновили операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

Специалисты японской компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) возобновили операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report , об этом объявила японская энергетическая компания.

Изначально работы по извлечению мусора, представляющего собой смесь расплавившегося топлива с обломками конструкций, начались 10 сентября - впервые с момента аварии. Однако через неделю работы пришлось приостановить из-за проблем в работе камер, установленных на специальном устройстве для извлечения топлива. Сейчас все неполадки были устранены, компания смогла возобновить операцию. Согласно планам, специальное оборудование для захвата топлива должно пройти через трубопровод, ведущий внутрь защитной оболочки реактора, откуда и предполагается извлечь образцы мусора.

Главной задачей этих работ является получение сведений о характеристиках мусора. Для тестового извлечения используется устройство в виде телескопической "удочки". В результате из помещения второго реактора планируется получить образец весом несколько граммов. Впоследствии для извлечения обломков планируется использовать более эффективное оборудование - роботизированную руку, оснащенную камерами и сенсорами.

Изначально процесс извлечения планировалось начать еще в 2021 году, однако из-за некоторых технологических проблем, в том числе задержек в разработке из-за пандемии коронавируса, он был отложен. По имеющимся оценкам, в зданиях первого, второго и третьего реакторов насчитывается в общей сложности около 880 тонн такого мусора.