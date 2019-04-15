На АЭС "Фукусима-1" начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

Японские специалисты в понедельник приступили к проведению работ по извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

В ходе первого этапа операции будет извлечено семь топливных сборок, риск повреждения которых наиболее низкий. Сначала их переместят в контейнер для транспортировки, а затем в другой бассейн, расположенный на территории станции, но за пределами здания реактора. Работы должны завершиться до конца этого месяца. Их проведение изначально было запланировано на 2015 год, однако по различным причинам, связанным с безопасностью, неоднократно откладывалось.

Всего в бассейне третьего реактора находятся 566 топливных стержней, в том числе 514 использованных. Извлечение оставшихся сборок предполагается начать в июне, а целиком операцию в TEPCO рассчитывают завершить только в течение 2020 года. После третьего реактора японские специалисты смогут приступить к выполнению аналогичных работ на первом и втором реакторах, которые пострадали сильнее всего.