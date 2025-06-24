N12: Нетаньяху попросил министров не комментировать прекращение огня с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил чиновников по итогам заседания кабмина не комментировать сообщения о договоренности с Ираном о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил чиновников по итогам заседания кабмина не комментировать сообщения о договоренности с Ираном о прекращении огня.

Как передает Report , об этом сообщил израильский телеканал N12.

Премьер попросил воздержаться от комментариев "до дальнейшего уведомления", передает N12.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь. По его словам, первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а "на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны".