​Нью-Йорк готовится к мощному снежному шторму

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ К северо-восточному побережью США с Атлантики приближается мощный снежный шторм.
Как передает Report, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что этот шторм может стать одним из самых сильных в истории города.
Он попросил жителей, чтобы они не выходили из домов и приготовились к удару стихии.
Метеослужбы предупреждают, что в ближайшие сутки может выпасть до 60 см снега.
Некоторые авиарейсы в Нью-Йорке и Бостоне уже отменены.
News DepartmentАвтор новости
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