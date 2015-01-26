​Нью-Йорк готовится к мощному снежному шторму

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ К северо-восточному побережью США с Атлантики приближается мощный снежный шторм.

Как передает Report, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что этот шторм может стать одним из самых сильных в истории города.

Он попросил жителей, чтобы они не выходили из домов и приготовились к удару стихии.

Метеослужбы предупреждают, что в ближайшие сутки может выпасть до 60 см снега.

Некоторые авиарейсы в Нью-Йорке и Бостоне уже отменены.