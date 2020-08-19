Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали

Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.

Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.

Как передает Report. об этом сообщает РИА "Новости".

"Начиная сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00", - сообщил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.

Устроившие мятеж в Мали военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

"Гражданское общество и общественно-политические движения будут приглашены присоединиться к нам, чтобы вместе создать лучшие условия для политической трансформации, ведущей к надежным всеобщим выборам", - заявил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.

"Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы", - добавил представитель мятежников.

Ранее сообщалось, что президент Мали объявил о своей отставке.