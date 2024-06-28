Мятежники захватили два населенных пункта в ДРК

Группировке мятежников "Движение 23 марта" (М23) удалось захватить два населенных пункта — Мирики и Кимаки — вблизи города Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Группировке мятежников "Движение 23 марта" (М23) удалось захватить два населенных пункта — Мирики и Кимаки — вблизи города Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report , об этом сообщила местная радиостанция Okapi.

В результате ожесточенных боевых действий пострадали не менее 10 мирных жителей. Местные жители сообщили о бегстве населения из поселков после начала стрельбы в ночные часы.

Боевые действия продолжаются с использованием тяжелых вооружений. Несколько снарядов прилетели в соседние населенные пункты Каньябаенга и Кирумба.