Мятежники захватили два населенных пункта в ДРК

Группировке мятежников "Движение 23 марта" (М23) удалось захватить два населенных пункта — Мирики и Кимаки — вблизи города Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Как передает
В результате ожесточенных боевых действий пострадали не менее 10 мирных жителей. Местные жители сообщили о бегстве населения из поселков после начала стрельбы в ночные часы.
Боевые действия продолжаются с использованием тяжелых вооружений. Несколько снарядов прилетели в соседние населенные пункты Каньябаенга и Кирумба.