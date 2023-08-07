Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны

Мятежники, пришедшие в результате военного переворота к власти в Нигере, заявили о закрытии воздушного пространства страны.

Мятежники, пришедшие в результате военного переворота к власти в Нигере, заявили о закрытии воздушного пространства страны.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Правящий орган мятежников - Национальный совет спасения Родины - объявил о закрытии воздушного пространства Нигера.

Ранее сообщалось, что Национальный совет спасения Родины выпустил заявление о готовящейся против страны иностранной агрессии. При этом, пришедшие к власти в Нигере военные не уточнили название этого государства.

Совет отметил, что готовится к возможной иностранной интервенции.