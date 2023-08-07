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Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны

Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны Мятежники, пришедшие в результате военного переворота к власти в Нигере, заявили о закрытии воздушного пространства страны.
Другие страны
7 августа 2023 г. 04:19
Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны

Мятежники, пришедшие в результате военного переворота к власти в Нигере, заявили о закрытии воздушного пространства страны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Правящий орган мятежников - Национальный совет спасения Родины - объявил о закрытии воздушного пространства Нигера.

Ранее сообщалось, что Национальный совет спасения Родины выпустил заявление о готовящейся против страны иностранной агрессии. При этом, пришедшие к власти в Нигере военные не уточнили название этого государства.

Совет отметил, что готовится к возможной иностранной интервенции.

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Версия на азербайджанском языке Nigerdə ​​üsyançılar hava məkanını bağlayıblar

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