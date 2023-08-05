Мятежники в Нигере удерживают шесть министров

Мятежники в Нигере удерживают шесть министров, включая главу Минфина Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду.

Мятежники в Нигере удерживают шесть министров, включая главу Минфина Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает портал ActuNiger со ссылкой на заявление партии свергнутого президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер".

Согласно информации, президент Нигера Мохамед Базум и его семья находятся в заложниках у президентской гвардии с 26 июля.

"Также незаконно удерживаются другие политические деятели, в том числе… министр финансов Ахмат Джидуд и министр планирования Рабиу Абду", — говорится в заявлении партии.