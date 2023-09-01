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Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций в "зонах операций"

Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций в "зонах операций" Министерство внутренних дел сформированного мятежниками переходного правительства Нигера распорядилось приостановить деятельность международных организаций и НПО в "зонах проведения операций".
Другие страны
1 сентября 2023 г. 07:11
Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций в зонах операций

Министерство внутренних дел сформированного мятежниками переходного правительства Нигера распорядилось приостановить деятельность международных организаций и НПО в "зонах проведения операций".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

"В связи с ситуацией с безопасностью и текущей оперативной готовностью Вооруженных сил Нигера министерство информирует присутствующие в стране международные организации, национальные и международные НПО и связанные с ООН агентства о том, что вся их деятельность и передвижения в зонах операций приостановлены", - цитирует AFP заявление ведомства.

О каких регионах страны идет речь, не уточняется.

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