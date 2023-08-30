Мятежники в Нигере приостановили действие соглашения о военном присутствии Франции

Военный совет Нигера сообщил о приостановке действия договора о военном присутствии французских войск на территории страны.

Военный совет Нигера сообщил о приостановке действия договора о военном присутствии французских войск на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации телеканала Sky News Arabia, мятежники дают Франции месяц на вывод своих войск с территории Нигера.

4 августа агентство AFP cообщало, что военный совет денонсировал несколько военных соглашений с Парижем: они касались дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в стране военнослужащих.