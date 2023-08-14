Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения в государственной измене

Сформированный мятежниками военный совет намерен предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене.

Сформированный мятежниками военный совет намерен предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности", - говорится в заявлении мятежников, которое приводит телеканал.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Абудже сообщил, что лидеры государств - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".

Лидеры мятежников в свою очередь распорядились привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS о планах начать интервенцию.