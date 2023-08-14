О нас

Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения в государственной измене

Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения в государственной измене Сформированный мятежниками военный совет намерен предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене.
Другие страны
14 августа 2023 г. 05:34
Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения в государственной измене

Сформированный мятежниками военный совет намерен предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности", - говорится в заявлении мятежников, которое приводит телеканал.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Абудже сообщил, что лидеры государств - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".

Лидеры мятежников в свою очередь распорядились привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS о планах начать интервенцию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi