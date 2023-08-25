Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну

Лидеры мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов.

Лидеры мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями.

Ранее сообщалось, что представители нигерского "Движения за свободу и достоинство" провели акцию перед французской военной базой в Ниамее с требованием полного вывода сил Франции с территории Нигера.