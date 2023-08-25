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Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну

Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну Лидеры мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов.
Другие страны
25 августа 2023 г. 23:21
Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну

Лидеры мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями.

Ранее сообщалось, что представители нигерского "Движения за свободу и достоинство" провели акцию перед французской военной базой в Ниамее с требованием полного вывода сил Франции с территории Нигера.

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Версия на азербайджанском языке Nigerdə Fransa səfirinə ölkəni tərk etməsi üçün iki gün vaxt verilib

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