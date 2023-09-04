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Мятежники в Нигере объявили об открытии воздушного пространства для коммерческих рейсов

Мятежники в Нигере объявили об открытии воздушного пространства для коммерческих рейсов Захватившие власть в Нигере мятежники объявили об открытии национального воздушного пространства для пассажирских и грузовых авиаперевозок.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 11:26
Мятежники в Нигере объявили об открытии воздушного пространства для коммерческих рейсов

Захватившие власть в Нигере мятежники объявили об открытии национального воздушного пространства для пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал ActuNiger.

"Воздушное пространство Нигера открыто для национальных и международных коммерческих рейсов", - цитирует портал постановление НССР. Это не касается полетов воздушных судов военного и другого специального назначения, для чего требуется "разрешение компетентных органов".

НССР закрыл воздушное пространство Нигера "перед лицом угрозы вторжения" со стороны государств Экономического сообщества стран Западной Африки, которое объявило о намерении военным путем добиться восстановления конституционного порядка и возвращения к власти президента Мохамеда Базума, свергнутого мятежниками.

Новое решение НССР было встречено с облегчением множеством авиакомпаний, которые обслуживают гражданское воздушное сообщение в странах Африки южнее Сахары, отмечает портал. Закрытие воздушного пространства Нигера вызвало настоящий хаос в авиаперевозках в Западной Африке для многих компаний, особенно европейских

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Версия на английском языке Rebels in Niger open airspace to commercial flights

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