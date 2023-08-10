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Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства

Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства Лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.
Другие страны
10 августа 2023 г. 08:45
Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства

Лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал ActuNiger.

В состав правительства вошли 20 министров - военные и гражданские лица. Глава кабмина Али Ламин Зейн также получил портфель министра экономики и финансов.

Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Позднее, 28 июля мятежники заявили об учреждении Национального совета спасения родины (НССР) и назначении Абдурахмана Тчиани его председателем. НССР временно взяло на себя исполнительную и законодательную власть, а его председатель начал исполнять обязанности главы государства.

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Версия на английском языке Rebels in Niger announce formation of new government
Версия на азербайджанском языке Nigerdə ​​üsyançılar yeni hökuməti elan ediblər

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