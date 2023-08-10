Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства

Лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.

Лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.

Как передает Report , об этом сообщил информационный портал ActuNiger.

В состав правительства вошли 20 министров - военные и гражданские лица. Глава кабмина Али Ламин Зейн также получил портфель министра экономики и финансов.

Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Позднее, 28 июля мятежники заявили об учреждении Национального совета спасения родины (НССР) и назначении Абдурахмана Тчиани его председателем. НССР временно взяло на себя исполнительную и законодательную власть, а его председатель начал исполнять обязанности главы государства.