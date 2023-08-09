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Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию Совершившие военный переворот в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства страны. Данных о пострадавших и погибших нет.
Другие страны
9 августа 2023 г. 19:38
Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Совершившие военный переворот в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства страны. Данных о пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

"Национальный Совет по защите отечества" информирует о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 06:30 утра позиции Нацгвардии Нигера стали объектом атаки",— сказал представитель мятежников Амаду Абдраман.

Как утверждает Абдраман, сегодня французские военные также подняли в воздух военный самолет из Нджамены, столицы Чада. "Этот самолет намеренно прекратил все контакты с управлением воздушным движением после вхождения в наше воздушное пространство",— сказал он. По его словам, глава Национального Совета по защите отечества распорядился повысить уровень тревоги по всей территории государства.

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