Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Совершившие военный переворот в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства страны. Данных о пострадавших и погибших нет.

Совершившие военный переворот в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства страны. Данных о пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

"Национальный Совет по защите отечества" информирует о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 06:30 утра позиции Нацгвардии Нигера стали объектом атаки",— сказал представитель мятежников Амаду Абдраман.

Как утверждает Абдраман, сегодня французские военные также подняли в воздух военный самолет из Нджамены, столицы Чада. "Этот самолет намеренно прекратил все контакты с управлением воздушным движением после вхождения в наше воздушное пространство",— сказал он. По его словам, глава Национального Совета по защите отечества распорядился повысить уровень тревоги по всей территории государства.