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Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке плана дестабилизации страны

Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке плана дестабилизации страны Франция готовится осуществить план дестабилизации Нигера с привлечением своего воинского контингента, размещенного в африканской стране.
Другие страны
10 августа 2023 г. 03:19
Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке плана дестабилизации страны

Франция готовится осуществить план дестабилизации Нигера с привлечением своего воинского контингента, размещенного в африканской стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель сформированного в Ниамее после госпереворота Национального совета спасения родины (НССР) полковник Амаду Абдраман.

"Французский воинский контингент, размещенный в Нигере, пытается привести в действие план дестабилизации страны с целью дискредитировать НССР и оторвать его от народа, который поддерживает действия совета, - цитирует Абдрамана портал ActuNiger.

Он подчеркнул, что на фоне этих действий силам обороны и безопасности был отдан приказ привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности и мобилизовать население.

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