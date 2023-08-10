Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке плана дестабилизации страны

Франция готовится осуществить план дестабилизации Нигера с привлечением своего воинского контингента, размещенного в африканской стране.
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"Французский воинский контингент, размещенный в Нигере, пытается привести в действие план дестабилизации страны с целью дискредитировать НССР и оторвать его от народа, который поддерживает действия совета, - цитирует Абдрамана портал ActuNiger.
Он подчеркнул, что на фоне этих действий силам обороны и безопасности был отдан приказ привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности и мобилизовать население.